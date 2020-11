È a Monza uno dei migliori ristoranti d'Italia secondo il Gambero Rosso

Il Coronavirus non ha fermato il Gambero Rosso.

Seppure la ristorazione stia vivendo un momento difficile, la celebre guida ha stilato come ogni anno la guida ai migliori ristoranti d'Italia. Tuttavia, si tratta di un'edizione un po' speciale. "Niente voti né valutazioni analitiche, quindi, in un’edizione che oggi come non mai, dà servizio al lettore e visibilità a chi ce la sta mettendo tutta per stare a galla. Rimangono i simboli (Forchette, Gamberi, Bottiglie, Mappamondi, Boccalini, Cocotte, da uno a tre a seconda del grado di eccellenza), spariscono voti e numeri" si legge sulla guida.

E se Milano domina con i suoi ristoranti a "tre forchette", due sono i ristoranti della provicia di Monza e Brianza che - di forchette - ne hanno guadagnate due. Quali sono? Il Derby Grill dell'Hotel De la Ville e il Pomiroeu di Giancarlo Morelli, a Seregno.

La cucina del Derby Grill è un equilibrio perfetto tra le radici enogastronomiche del territorio monzese e il calore delle radici campane dell'Executive Chef Fabio Silva: le materie prime di stagione, ciascuna selezionata nel proprio territorio di elezione, vengono qui interpretate con magistrale creatività.

Il Pomireu è il regno dello Chef Giancarlo Morelli che, con la sua esperienza e la sua attenzione per prodotti naturali e stagionali, porta in tavola una cucina basata sulla sostenibilità.