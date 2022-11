A un'ora da Monza si trova una tra le migliori spa del mondo

Se vuoi provare un trattamento spa tra i migliori al mondo, ti basta guidare per un'ora.

A Erbusco, in provincia di Brescia, l'Espace Chenot del relais L'Albereta è stata inserita nella classifica delle 15 spa migliori al mondo dalla prestigiosa rivista di viaggi e lusso Condé Nast Traveler. Secondo la nota rivista, la spa bresciana si è distinta per il miglior trattamento anti-età, creato da Henri Chenot e in grado di regalare il massimo benessere mentale e fisico, attraverso tecniche di detossinazione e di riattivazione dei canali eneregtici.

Nascosta nei boschi bresciani, l’Albereta è stata progettata da Ettore Mocchetti, architetto e direttore di Ad Italia, che ha saputo creare il giusto mix tra equilibrio e armonia dato da spazi di luce e ombre e giochi d’acqua.

Sviluppata su un’area di 2000 mq, questa spa si suddivide in due livelli. Il primo ospita la zona accoglienza e lo spazio dedicato ai trattamenti, con aree in cui vengono svolti test energetici e valutazioni dietologiche. Al pian terreno, invece, si trova l’area dedicata agli idro-trattamenti e all’acqua fitness. In questa zona della spa gli spazi sono dominati da una grande piscina interna ed esterna, affiancata da sauna e bagno turco con aromaterapia. Ad arricchire ulteriormente la zona, una palestra attrezzata con gli utlimi macchinari del marchio Technogym.

A completare il percorso realizzato secondo il metodo Chenot, uno spazio di forma circolare in cui vengono svolti idroteraopia, applicazioni di fito-fango e idrogetti. Al termine del percorso, la sensazione è quella di sentirsi ringiovaniti e rinvigoriti. I clienti possono scegliere tra una serie di trattamenti giornalieri, come ad esempio il massaggio energizzante Chenot, che interessa i tessuti tendino muscolari, o programmi che riguardano percorsi di più giorni.