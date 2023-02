Tra i 100 migliori ristoranti secondo TheFork, due sono a Monza

TheFork è l'applicazione più utilizzata per la prenotazione di ristoranti. Viene usata per prenotare i propri pranzi e per le proprie cene, ma anche per recensire i locali e per potersi regalare esperienze gourmet a prezzi speciali (spesso si trovano offerte davvero interessanti).

Sulla base delle esperienze degli utenti, TheFork ha ora stilato la classifica dei 100 migliori ristoranti d'Italia. Per redigere l'elenco sono stati presi in considerazione il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, considerando l'ultimo anno.

A trionfare è stata L'Architettura del Cibo di Firenze, seguita dal Paca di Prato e dall'Antica Moka di Modena. Guardando a Monza, due sono i ristoranti in classifica: Il Moro e Don Mario (quest'ultimo in provincia, a Cavenago con Cambiago).

Il Moro, fin dal 1996, è il ristorante monzese dei fratelli Vincenzo, Salvatore e Antonella Butticè. La sua cucina gourmet è di derivazione siciliana, e viene servita in un'atmosfera elegante e contemporanea arricchita dalla presenza di arti figurative contemporanee, ceramiche siciliane e oggetti di design.

Don Mario, a Cavenago con Cambiago, è un pezzo di Argentina nel mezzo della Brianza. Qui la proposta fa la gioia dei carnivori. Dal Gran Costillar, cotto sulla griglia per circa cinque ore a fiamma lenta, con legna di faggio e carbone argentino, fino al wayzu giapponese della migliore qualità, i piatti convincono tutti.