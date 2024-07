Trattorie e Crotti, 10 idee per una fuga all'insegna del gusto sul lago da Monza

I ristoranti del lago di Como sono particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. E rappresentano quindi un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del Lario. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo agli agriturismi, abbiamo scelto i crotti e le trattorie facili raggiungere anche dopo una bella passeggiata. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla nostra esperienza, sulla loro storia e tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago di Como offrendo la migliore cucina della tradizione lariana. Da gustare magari durante una gita nel weekend, partendo da Monza.

1 . Trattoria del Porto

Proseguiamo questo piccolo viaggio partendo da Careno di Nesso, da uno dei locali più antichi del Lago di Como. Stiamo parlando della Trattoria del Porto, gestita da decenni dalla famiglia Zambra. Un ambiente lacustre da cartolina e un menù che si basa quasi esclusivamente sul pesce di lago. La vista offerta dalla terrazza è davvero impagabile in questo rifugio senza tempo che si può raggiungere dal lago in barca o in auto scendendo poi a piedi dalla Lariana e attraversando i vicoli stretti e unici di Careno. Certamente una delle trattorie più accoglienti, tipiche e genuine del Lago di Como.

Una bellissima avventura che inizia qualche anno fa quando i titolari del locale decidono di restaurare una vecchia cantina di origini Cinquecentesche nel nucleo antico di Gravedona, un piccolo paese sul Lago di Como: un locale rimasto chiuso per tantissimi anni al quale è stato ridonato lo splendore di un tempo. E tutto nasce da un antico libro dove i titolari di Cantina & Bottega hanno scoperto che il vecchio proprietario amava intrattenersi con gli amici organizzando cene ma anche accogliere turisti e passanti curiosi di visitare un luogo così speciale. E l'intenzione è stata appunto quella di far rivivere lo stesso clima famigliare. Una sfida perfettamente vinta.

3 . Crotto del Misto

Ci sono luoghi che hanno saputo conservare l'anima, che nel tempo non hanno perso il sapore di un lago di Como vissuto da illustri personaggi che lo hanno saputo raccontare con la passione che ha sempre contraddistinto le loro parole. Stiamo parlando del mai dimenticato Gianni Brera, che qui, al Crotto del Misto, a Lezzeno, scriveva delle sue ciucche memorabili con Mario Soldati e Gianni Clerici, Oppure di Giorgio Bocca, che nella sua rubrica "I ristoranti con le stelle" lo descriveva come "Il miglior ristorante italiano di pesce d'acqua dolce", alla faccia della guida Michelin e di Veronelli che lo avevano ignorato. Altri tempi, altre penne e forse anche un altro Lario.

4 . Crotto Isidoro

Il Crotto Isidoro è uno storico locale a gestione famigliare che soprattutto in estate si trasforma in una meta obbligatoria per chi è alla ricerca dei tipici piatti della tradizione lariana: polenta, grigliate, trippa. formaggi, salumi. In un ambiente assolutamente unico, con un spettacolare vista sul lago di Como, qui si assapora il gusto di un vivere tutto italiano, dove cibo, vino, convivialità e panorama offrono agli ospiti un momento indimenticabile. Il crotto è una cavità naturale tipica delle regioni montuose delle Alpi, in particolare delle zone di Como e Lecco a ridosso del lago, della Valchiavenna e del Canton Ticino. All’interno di queste cantine naturali scavate nella roccia soffia il Sorèl, una corrente di aria fresca che proviene dal sottosuolo e che mantiene nell’ambiente temperatura e umidità costanti tutto l’anno.

5 . Home Restaurant

I piatti variano in base alla stagionalità ma non mancano mai la polenta fatta sul camino, il ganassino brasato al vino rosso, oppure le costine cotte a bassa temperatura. Noi abbiamo assaggiato tutto: i gustosissimi antipasti, che hanno aperto la strada ai due primi, pizzoccheri e orecchiette al ragù, il ganassimo e la torta rigorosamente fatta in casa. E per finire il limoncello di Iaia. Un locale a suo modo unico, dove ritrovare il piacere delle ricette semplici ma anche quello dell'intimità. Un grazioso Home Restaurant dove si è avvolti dalla gradevole sensazione di ritrovarsi in un ambiente dove essere coccolati. Nel tipico clima della famiglia italiana che si ritrova a tavola. Insomma una trattoria pensata per i turisti ma che ha già conquistato tutti.

6 . Crotto Valdurino

Partiamo dalla vecchia Regina, da uno dei percorsi più suggestivi del Lario. All'inizio di questa strada troviamo a Moltrasio un locale molto caratteristico dove mangiare in un clima assolutamente famigliare. Nei suoi locali che hanno il sapore della casa di nonna o sulla splendida terrazza che si affaccia sul lago di Como guardando verso Torno, potrete trascorrere un'esperienza tipicamente lariana. Tutti i piatti tipici del territorio in un luogo incantato e silenzioso dove il tempo sembra essersi fermato. Accogliente e genuino.

7 . Osteria Vecchio Molo

A pochi metri da Villa Oleandra, la celebre residenza lariana di George Clooney a Laglio, lo dice anche un cartello sulla porta del locale, un ambiente dove gustare tutti i piatti classici del lago di Como. Sia all'aperto, sulla vecchia Regina con vista verso Pognana, sia all'interno dei locali dal sapore tipico, un luogo ricco di storia gastronomica. Il Vecchio Molo è un'osteria dove ritrovare tutti i sapori del Lario, una garanzia per chi non è alla ricerca di sorprese.

8 . Momi

Ritornando verso Como, a Blevio troviamo il Momi, un locale da dove si può letteralmente accarezzare il lago grazie alla sua magnifica terrazza che riserva tramonti mozzafiato in un clima da cena romantica. Una cucina speciale grazie alla passione che Momi, titolare e chef, ripone in cucina attraverso la fantasia dei suoi piatti. Accomodarsi qui significa farsi coccolare dalla pace e dalla bellezza del lago. Una tappa per assaporare il clima unico che può offrire in questa stagione il Lario, in altre parole poesia servita in tavola.

9 . La Tirlindana

Risalendo l'altra sponda del Lago di Como, arriviamo invece a Sala Comacina alla Locanda La Tirlindana, un luogo intimo e assolutamente caratteristico. Il menù creativo è curato dallo Chef Patricia. Posizionato in riva al lago, difronte all'isola Comacina, anche in questo caso lo spettacolo offerto è un altro magnifico esempio dell'unicità che ha reso il nostro territorio una delle mete turistiche più apprezzate al mondo.

10 . La Fagurida

Concludiamo questo breve ma significativo percorso in Tremezzina, con uno dei locali storici della frazione di Rogaro. Ricavato da un tipico rustico in pietra, il ristorante La Fagurida, si compone di diverse salette, di veranda e di terrazza con splendida vista sul Lago di Como. L’ambiente conserva l’autenticità dei rustici di una volta, nell’arredamento, nella familiare accoglienza e nella semplicità dei cibi. È perfetto anche per le cerimonie, con una capienza di 60 coperti. Invitanti i profumi e i sapori della cucina, vera e genuina. Vengono proposti piatti tipici del lago e specialità alla brace, accompagnati dal gusto vino della casa o da vini nazionali selezionati.