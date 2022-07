Miss Mamma Italiana 2022: una 49enne di Bovisio Masciago alle pre-finali

Ha 49 anni, e viene da Bovisio Masciago, la rappresentante dalla provincia di Monza e Brianza a "Miss Mamma Italiana 2022".

Il concorso nazionale di bellezza e simpatia, curato e creato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, patron della manifestazione, nella giornata di domenica 3 luglio ha visto accedere alle fasi pre-finali una mamma residente in Brianza. Si tratta di Bianca Stojicic, in gara nella categoria Gold e premiata con la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe”. Di professione impiegata, Bianca è mamma di Kristina (23 anni) ed Elena (20).

Giunto alla 29esima edizione, “Miss Mamma Italiana” appoggia “Arianne”, Associazione Onlus per la lotta all’Endometrosi, malattia invalidante e ancora poco nota che nel nostro Paese colpisce 4 milioni di donne.

Il concorso è riservato a tutte le mamme con un’età che va dai 25 ai 45 anni, con la categoria “Gold” che vede come partecipanti le mamme dai 46 ai 55 anni, e la categoria “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Ad ospitare le selezioni di domenica 3 luglio è stato il Bar Bistrot Arconti 36 di Gallarate. Qui le 20 mamme partecipanti si sono sfidate di fronte alla giuria sfilando in passerella con abiti eleganti e sostenendo prove di canto, ballo, presentazioni di ricette gastronomiche, esercizi ginnici e prove creative a loro discrezione.

Presentato da Paolo Teti e Melissa Bassetti, il concorso ha avuto come ospiti d’onore le mamme vincitrici delle scorse edizioni.

Tutte le mamme interessate a partecipare a Miss Mamma Italiana possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it. Le iscrizioni sono gratuite.