"Miss Mamma Italiana": una mamma di Giussano accede alle fasi finali

Nel 2022, a vincere "Miss Mamma Italiana" è stata la 31enne comasca Carolina Bossi.

Ora, il concorso è ripartito. Ed è destinato ancora una volta alle mamme tra i 25 ed i 45 anni, con una fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e una fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Sabato 18 marzo, all'interno del parco tematico Fico di Bologna, è andata in scena una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”.

Le mamme in gara sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro

personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione la 36enne Erika Maldifassi, contabile di Giussano, mamma del piccolo Filippo (3 anni). La fascia "Miss Mamma Italiana GOLD” l'ha vinta la 46enne Loredana Pistillo, casalinga di Modena e mamma di Angelica. La fascia "Miss Mamma Italiana EVERGREEN" è andata invece a Diana Scuccimarra, 66 anni, agente immobiliare di Prato e mamma di Francesca (34 anni).

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco

conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza.