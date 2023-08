Mariangela, la brianzola che conquista il secondo posto per la tagliatella più buona d'Italia

È stato un bellissimo pomeriggio di festa, legato alle tradizioni della cucina romagnola, quello che si tenuto venerdì 25 agosto, al Bagno Alvaro di Gatteo Mare - Riviera Romagnola (di cui è titolare la famiglia Spinelli), per l’edizione 2023 di Miss Tagliatella, il consueto appuntamento estivo, organizzato dalla Direzione del Bagno Alvaro e dal ristorante il Mare in Pentola di Gatteo Mare, con il coordinamento

della Lady Chef Albarosa Zoffoli e dello Chef Alessandro Spinelli. L’evento, seguito da un numerosissimo pubblico, è stato condotto da Paolo Teti.

Quindici concorrenti in gara (dodici donne e tre uomini), di diverse province italiane, che sotto la guida degli Chef Zoffoli e Spinelli, a colpi di mattarello, farina e uova, hanno preparato poi “tirato” a mano la sfoglia (come facevano una volta, le nostre nonne) e si sono sfidati per preparare la migliore tagliatella, la “Miss Tagliatella” appunto, uno dei piatti più amati dagli italiani!

La giuria, composta dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli, dagli Chef Vito Daddiego, Guglielmo Giorgi ed Andrea Ciuffo, dalle Chef dell’Associazione Cuochi Artusiani Forlì e Cesena Daniela Maltoni e Katia Pieri, dalla Console Gourmet Emilia Romagna Franca Cartengiano, da Cristina Sapignoli titolare dello storico Molino romagnolo Sapignoli e da Angela Sacrini vincitrice della scorsa edizione del concorso, ha decretato le vincitrici.

Prima classificata Maria Vittoria Mazzeddu, 63 anni, casalinga, di Prato. Le sue tagliatelle, hanno rispettato tutti i canoni per essere definite ideali, quindi si sono aggiudicate il titolo di Miss Tagliatella 2023.

Seconda classificata Mariangela Sipario, 55 anni, artigiana, di Varedo (Monza Brianza).

Terza classificata Deborah Battaglia, 30 anni, o.s.s. di Vigonza (Padova).

A conclusione dell’evento, a cui era presente anche il Sindaco di Gatteo Roberto Pari, a tutti gli intervenuti, sono state offerte le tagliatelle al ragù; mentre a tutti i partecipanti, il Molino Sapignoli ha omaggiato le proprie farine.