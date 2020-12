Cowmaki, nasce in Brianza la "mistery box" con sushi di carne

La sera della Vigilia, oppure del 31, a Vimercate e dintorni si può festeggiare con una "mistery box" a base di sushi di carne.

Il ristorante Chapeau, specializzato in piatti a base di carne e in tartare, ha ideato una sua personalissima versione del sushi. Niente alghe e pesce crudo, ma la miglior carne cruda arricchita da semi e verdure: è il Cowmaki, il primo sushi di carne che arriva direttamente a casa. E che, in occasione delle feste, si tinge di mistero.

Le "mistery box" (il cui nome rimanda un po' a Masterchef e un po' alle tanto in voga subscription box) contengono 40 pezzi misti di Cowmaki a discrezione dello chef, accompagnati da una pregiata bottiglia di bollicine. Per festeggiare tra le mura di casa, con la propria famiglia, al sapore di novità.