Moltrasio, il borgo sul lago che conquistò Vincenzo Bellini

Sei in cerca di idee per il weekend? Ti piacerebbe organizzare una gita fuori porta, senza allontanarti troppo da Monza?

Il borgo di Montrasio, appena insignito della Bandiera Arancione da parte del Touring Club, è l'ideale. Lo descrive bene Lorenzo, ghost visitor TCI:

“La presenza di itinerari tematici, ben segnalati, permette di scoprire il patrimonio e i luoghi più suggestivi del territorio. La località è vivace, con strutture ricettive, ristorative e attività, ed è immersa in un contesto naturalistico di pregio (lago di Como). Pannelli descrittivi esaustivi permettono di avere informazioni utili sugli attrattori storico-culturali.”

A circa un’oretta da Monza, fin dal XVII secolo Moltrasio è stata meta di villeggiatura grazie al fascino dei suoi luoghi. Si sviluppa verticalmente sulla riva del lago di Como a partire da 200 metri slm fino a raggiungere i 1250 metri. Un percorso tra giardini, parchi di maestose ville e terrazzamenti in pietra con splendidi orti. Tutto circondato da boschi e prati.

Cosa vedere? Il territorio si divide in 4 percorsi a tema (acqua, pietra, storia, panorama). La chiesa dedicata ai Santi Martino e Agata, nella frazione Borgo, racchiude diversi reperti storici e artistici risalenti al periodo tra il ‘500 e il ‘700, tra cui la Sacra Spina (polittico del 1507 firmato Alvise de Donati).

In località Vignola, invece, la chiesetta romanica di S.Agata è opera dei Maestri Comacini ed è stata da poco restaurata: molto carini i pregevoli affreschi che contiene. Come non rimanere a bocca aperta davanti alle numerose ville, oggi private? Da segnalare Villa Le Rose, dove visse Winston Churchill, Villa Passalacqua, Villa Salterio Erker (laddove Vincenzo Bellini compose “La Sonnambula”, ispirandosi alle acque del Pizzallo).

Ti consigliamo, durante la tua gita, di assaggiare i basei de Multras, i tipici biscotti a base di farina, miele e castagne, accompagnati da un ottimo bicchiere di vino, conservato nelle particolari cantine private (i cosiddetti “Crotti”). Una vera gioia per il palato e l’umore!