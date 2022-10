Monica Perna, la English Coach brianzola insegna l'inglese (anche) a tavola

Chi pensa che al ristorante si va solo per mangiare si sbaglia. Talvolta può capitatre che ai tavoli della sala si possa perfezionare o magari imparare un po' di lingua inglese, soprattutto se il ristorante in questione è marchiato Masterchef.

Si tratta dell’ultima idea della English Coach brianzola Monica Perna che, attraverso il metodo AUGE, di cui è ideatrice, ha portato “virtualmente” i suoi studenti all’interno del MasterChef The TV Experience Restaurant, unico ristorante al mondo ispirato al celebre talent show televisivo, con sede a Dubai.

Tra le imprenditrici digitali italiane di maggior successo nel mondo, Monica Perna ha accompagnato gli studenti durante l’esperienza della nota Mystery Box, una delle sfide più avvincenti di Masterchef. Attraverso i canali della sua accademia, la Perna ha dato ai ragazzi l'occasione di scoprire gli ingredienti segreti necessari allo chef Juan Ramon Sobero Llaca per preparare un menù completo composto da starter (antipasto), main course (portata principale) e dessert (dolce). “Questo coinvolgerà gli studenti in un modo molto particolare di fare didattica che è cuore pulsante del Metodo AUGE” ha spiegato la Perna prima dell'evento.

Tuttavia, non è la prima volta che l’imprenditrice italiana associa il mondo del food all’insegnamento della lingua inglese."Lo scorso anno abbiamo creato un blog su Giallo Zafferano, in cui condividevamo le nostre ricette in lingua inglese: durante le lezioni di cucina, con un’aiutante preparavo le ricette spiegandole in inglese. Gli studenti poi le replicavano e postavano le foto di ciò che avevano preparato all’interno della nostra Accademia”.

Quella di partecipare ad una lezione di inglese all’interno di un ristorante stellato, perlopiù marchiato Masterchef, è sicuramente un’esperienza unica. Ma chi studia con Monica Perna lo sa: le sue lezioni non hanno confini!