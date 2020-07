In montagna in Lombardia, 13 escursioni gratuite con le guide alpine

La Lombardia ha montagne straordinarie.

Oggi, le si può esplorare grazie ad un'occasione davvero speciale: 13 appuntamenti aperti a tutti, e adatti anche alle famiglie con bambine sopra i 10 anni (per ogni appuntamento, una parte dei posti è riservata ai professionisti del settore sanitario in segno di gratitudine per la lotta al Coronavirus).

"Dopo il successo di luglio continuano anche nel mese di agosto e in quello di settembre gli appuntamenti gratuiti organizzati con il Collegio delle Guide alpine della Lombardia. Il prossimo weekend, il primo del mese di agosto, sono in programma le prime tre uscite: in provincia di Brescia, di Como e di Sondrio. Tre occasioni imperdibili - ha concluso - per scoprire le tante bellezze della nostra Lombardia" ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia.

Questo il calendario delle escursioni, suddivise per provincia:

Bergamo

8/8 Passo della Presolana - Sentiero dell'orso

22/08 La via dei Barek

30/08/ Diga del Gleno

Brescia

02/08 Rifugio Pirlo - Passo Spino

15/08 Cascate del Maniva

22/08 Malghe della Val Rosello

Como

01/08 I campi solcati del Sasso Malascarpa

Lecco

09/08 Monte Coltignone

29/08 Il sentiero dei grandi alberi e la costa del Palio

Sondrio

02/08 Sentiero glaciologico Luigi Marson

23/08 Lago Zana e Rifugio Bosio

30/08 Giro del Lago di Gera - Rifugio Bignami

Varese

16/08 Le fortificazioni della linea Cadorna

Le escursioni sono completamente gratuite. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio dove si trovano anche tutte le informazioni relative alle escursioni: descrizione, difficoltà e durata del percorso, luogo e orario di ritrovo, attrezzatura e abbigliamento consigliato. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12 del giovedì precedente.