Anche Monza ha la sua arancina: luganega e zafferano per la Monzina

Un cuoco e una pasticcera, un amore nato in cucina e un progetto di vita e imprenditoriale che ha toccato anche Monza. E qui è nata la Monzina, l'arancina made in Brianza. A creare il mix di sapori della tradizione, con le note dello zafferano e i ragù di luganega come ripieno, sono stati Lorenzo e Dunia, 32 anni entrambi, che nel capoluogo brianzolo hanno aperto da qualche tempo Erre Rosticceria.

E adesso anche Monza, grazie a loro e alla loro creatività culinaria gourmet, ha la sua "arancina". Viene preparata nelle cucine del locale di via Volturno 16 che è presente in città da novembre 2021 e da due anni ormai delizia i palati dei monzesi e non solo.

"Io sono un cuoco, mia moglie è una pasticcera" racconta con un inconfondibile accento maremmano a MonzaToday Lorenzo Ricci, chef 32enne e titolare insieme alla sua compagna di vita Dunia della rosticceria gourmet Erre Rosticceria di Monza. "Abbiamo lavorato 10 anni a Milano in ristoranti e hotel stellati, ci siamo conosciuti dentro le cucine. Poi poco prima dell'inizio del lockdown ci siamo trasferiti a Monza e nei mesi della pandemia è nata l'idea di metterci in proprio". E la coppia ha deciso di far parire questa nuova sfida imprenditoriale proprio da Monza. "Non volevamo il solito ristorante o un bistrot così abbiamo pensato a una rosticceria gourmet che proponesse pietanze particolari e uniche, di alta ristorazione".

E la prima specialità che ha visto la luce è stata proprio la Monzina, una arancina nata sulla scia della suggestione della cucina siciliana come omaggio alle origini dei genitori di Dunia e alla tradizione monzese con i suoi prodotti di eccellenza. "Non è la classica arancina, abbiamo dato a questa specialità un'entità brianzola" spiega Lorenzo. "E' fatta con il risotto alla monzese e all'interno c'è il ragù di luganega al posto del ragù di manzo". E a conferire il gusto unico a quella pallina di bontà fritta è anche la materia prima, con carne di prima scelta da un allevamento del territorio. "Utilizziamo prodotti a chilometro zero, della filiera locale".

Un punto di forza che ha fatto sì che materie prime rigorosamente brianzole e lombarde incontrassero la creatività degli chef e tecniche di cottura pensate apposta per esaltare i piatti. La monzina, una volta entrata nel menù non è più uscita, è sempre rimasta il simbolo della rosticceria gourmet di Monza insieme alla lasagna, fatta tutta a mano, compresa la pasta fresca, e il pollo al girarrosto. E ad apprezzare la cucina di Lorenzo e Dunia ci sono anche diversi clienti vip perchè qualcuno spesso ha visto entrare anche alcuni calciatori della squadra biancorossa. Tra le specialità del locale anche il lasagnè: "è un ripieno di besciamella, ragù e parmigiano. In pratica una lasagna dentro un bigné" spiega Lorenzo. Oppure ancora il maritozzo salato con carciofi, pecorino e pancetta. Tutti capolavori di gusto da prendere e portare via, per una cucina di livello tra le mura di casa.

"Ricercatezza del prodotto e artigianalità", questo spiega Lorenzo, è il segreto della bontà della cucina del locale che per l'anno 2023 e per il 2024 è stato anche inserito nella prestigiosa guida del Golosario.