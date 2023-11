Morgan fuori da X Factor o sarà (ancora) perdonato?

Le voci su un possibile (e definitivo) allontanamento di Marco Castoldi (in arte Morgan) da X Factor si fanno sempre più insistenti da fonti vicine alla produzione. Come riportano anche il Corriere della Sera e il Fatto quotidiano, ancora non c'è la conferma ufficiale da parte di Sky. Peserà e non poco nella decisione quanto accaduto nella puntata andata in onda lo scorso giovedì. Il cantautore brianzolo, cresciuto tra Muggiò e Monza, ha avuto a che ridire con tutti e i suoi toni, come spesso accade, sono stati sopra le righe. Ha litigato prima con Ambra, poi con Francesca Michielin e infine non ha mancato una pesantissima battuta, se così si può chiamare, sullo stato di salute mentale di Fedez, definendolo "troppo depresso". Un brutto spettacolo che non è ovviamente passato inosservato al pubblico che ha cominciato a commentare sotto i vari post della pagina ufficiale del programma di mandare via Castoldi, perché sono in molti a credere che "gli sia stato perdonato sempre tutto".

Ma se dopo la messa in onda la cosa avrebbe potuto, ancora una volta, finire a tarallucci e vino, un video postato sui social da qualcuno che era nel pubblico ha fatto vedere un fuori onda molto imbarazzante, ovvero Morgan che si alza dopo una discussione presumibilmente pesante, e manda letteralmente "affxxxxlo" Ambra.

Il precedente

Solo qualche mese fa, a settembre 2023, Morgan era stato confermato dopo una lunga riflessione dovuta ad alcuni insulti omofobi che aveva rivolto durante uno spettacolo a Selinunte, rivolti a uno spettatore ("fr.. di m.."), durante un concerto in onore di Franco Battiato. L'artista monzese, in quell'occasione, aveva rinunciato (o meglio era stato costretto a rinunciare) a metà del cachet a favore di Casa Arcobaleno, un'associazione che si occupa di accoglienza nei confronti di giovani che, a causa del loro orientamento sessuale, sono stati allontanati e rifiutati dalle proprie famiglie. Questi ultimi atteggiamenti, che arrivano anche in un particolare momento di sensibilità verso tante tematiche, tra cui il rispetto e la salute mentale, potrebbero segnare la sua uscita dal programma. Il cantautore, via Instagram, ha provato a scusarsi raccontando la sua triste vicenda famigliare, legata al suicidio del padre da lui stesso definito "depresso" motivo per cui, secondo la sua arringa, non avrebbe mai potuto dare un valore offensivo a una malattia tanto difficile come la depressione. Molti però sono gli spettatori stanchi anche di queste scuse, che arrivano sempre tardi quando, essenzialmente, basterebbe riflettere un secondo di più prima di parlare. Ora la decisione tocca a Sky.