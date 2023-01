In un'ex chiesetta della Brianza, è possibile ammirare una splendida mostra d'arte

Chi l'ha detto che, per visitare una mostra d'arte, ci si debba necessariamente recare in un museo? A Tregasio, in via Don Sturzo, la chiesetta sconsacrata di San Biagio ospita fino al 28 gennaio la mostra "Beginning to see the light", visibile dalla strada 24/24 attraverso le vetrate dell'edificio.

La chiesa, costruita nel XIII secolo e oggi utilizzata per suggestive esposizione d'arte moderna sotto il nome di Animaminima Contemporanea, non è nuova a questo tipo di iniziative. Anzi, il suo scopo è proprio questo: offrire ai visitatori un'esperienza artistica tutta nuova, in un luogo decisamente insolito. Un luogo dalla storia antica, cominciata nel 1289. Visitata dal cardinale Federico Borromeo nel 1629, quando era ormai in condizioni d'abbandono, la chiesetta fu sconsacrata e convertita in deposito per gli attrezzi dei contadini. Nel 2002 cominciarono infine i lavori di recupero: la struttura perimetrale venne rinforzata, e il tetto ormai assente sostituito con un telaio d'acciaio e vetro.