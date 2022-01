Pomeriggio con i bambini, le mostre da non perdere nei dintorni di Monza

Quando fuori il tempo non è dei migliori, per intrattenere i bambini le idee non bastano mai. Tuttavia, poco lontano da Monza, e più precisamente a Milano, è possibile regalarsi un po' di svago con una mostra su misura per i più piccini.

Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo

Alla Fabbrica del Vapore, fino al 22 marzo 2022, ci si può immergere in anteprima mondiale nella “Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo”, un’avventura immersiva divertente ed educativa. I bambini, tra i 4 e i 12 anni, verranno coinvolti in un avvincente viaggio nella storia in compagnia di Geronimo Stilton. Saranno chiamati a superare prove e a risolvere enigmi, grazie alla scenografia ricca di sorprese e super interattiva. Impareranno, divertendosi, qualcosa di più sui dinosauri e gli Antichi Egizi, passeranno dall'Isola del Tesoro fino al presente. I biglietti costano 18 € per gli over 26, 15 € tra i 13 e i 26 anni, 12 € per i bambini da 4 a 12 anni.

Durante la settimana, la mostra è aperta dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Durante il weekend, dalle ore 9.30 alle ore 20.

IllusiOcean

L'Università Milano-Bicocca, all'interno della Galleria della Scienza, ospita IllusiOcean. Aperta il venerdì dalle 11:00 alle 18:00 e due sabati al mese dalle 11:00 alle 18:00, l'ingresso è gratuito. E la magia è assicurata. Nella Stanza degli Specchi si "nuota" tra le meduse, nel Labirinto dei Segreti Marini ci si diverte a scovare i pesci, nel Sottomarino delle Illusioni si sfidano i sensi tra i coralli maldiviani. Nata per sensibilizzare grandi e piccini sull'importanza di tutelare i nostri mari, IllusiOcean lascia a bocca aperta. Letteralmente.

Beautiful Gallery

Riservata ai bambini sopra i 6 anni, Beautiful Gallery (al civico 26 di via Bergognone) è in realtà perfetta soprattutto per gli adolescenti e per chi ama utilizzare i social media. Il suo persone ha come obiettivo quello di far sentire felice il visitatore, dandogli la possibilità di essere se stesso a prescindere dal giudizio degli altri. Attraverso un concentrato di luci, suoni e colori, è un invito a sfogarsi I ragazzi sotto ai 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto, 1 ogni 4. Ogni 30 minuti è concesso l'ingresso a 50 persone. Il biglietto per gli adulti costa 18 €, fino a 17 anni costa 13 €.