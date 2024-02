Alle porte di Monza, è stato inaugurato il Museo dell'Amore

Ha aperto il 14 febbraio, e potrà essere visitato fino all'1 settembre, LOVE The Immersive Experience.

Il "museo dell'amore universale", che ha emozionato il mondo e che celebra l'amore in ogni sua forma, ha sede presso lo Spazio Mil di via Luigi Granelli 1, a Sesto San Giovanni. Adatto a tutta la famiglia, è un selfie museum pieno di background Instagrammabili e di esperienze in cui immergersi.

Il percorso comincia con le opere di pittori di ogni epoca, che hanno affrontato e rielaborato il tema dell’Amore. L’opera Girl with Balloon di Banksy si lega concettualmente a una maestosa sala immersiva, dove le pareti prendono vita grazie alla tecnica del videomapping raccontando il viaggio del palloncino a cuore - sfuggito dalle mani della bimba – nel mondo dei sentimenti. Al centro della sala immersiva è possibile tuffarsi nel divertimento grazie ad una grande piscina di palline bianche e azzurre, a ricordare Giacomo Leopardi e il suo Naufragar m’è dolce in questo mare.

A seguire, gli scenari interattivi.

Si inizia con un tunnel di cuori azzurri e rosa in neon e velluto, lo scenario più gettonato per le foto di coppia nella precedente edizione del LOVE, a Napoli. La sala del “mistero” e della passione tra amanti, dove campeggia sulla parete la scritta “We are not friends…”, ispirata alle atmosfere infernali del V canto della Divina Commedia di Dante, con protagonisti Paolo e Francesca. E, ancora, un tuffo nell’universo con la luna attorno alla quale danzano le proiezioni dei segni zodiacali e delle stelle e un’immersione nella vasca da bagno che tutte le dive sognatrici vorrebbero avere.

Che mondo sarebbe senza l’amore per il cibo? Si apre così uno scenario dedicato a una coloratissima candyland, fatta di pancakes su cui potersi sedere, una tazza di cioccolata appena versata, una enorme coppa di gelato e tanti bastoncini di zucchero.

L’amore per la natura si gode sull’altalena circondata da fiori e farfalle giganti.

Un tunnel di fiori rosa conduce il visitatore alla primavera con una esperienza multisensoriale, grazie al profumo di boccioli primaverili.

La sala degli specchi motiva ad amare sé stessi prima di ogni cosa, trovando la giusta pace e motivazione per affrontare qualsiasi possibile avversità della vita, sempre con “Good vibes”, come recita la stanza cosiddetta “delle luci”.

Non può mancare la sala dedicata ad uno degli amori più profondi, quello dell’amicizia, in uno scenario dai colori arcobaleno, che passa anche il messaggio - fondamentale per gli organizzatori - di inclusività e, ancora una volta, di Amore universale, senza barriere di alcun genere.

Per concludere con il Love Wall, dove lasciare il proprio messaggio d'amore.

La mostra è aperta ogni giorno, fino all'1 settembre. Fino ai 6 anni l'ingresso è gratuito, e biglietti possono essere acquistati in sede oppure online su Ticketone.