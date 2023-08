In Lombardia c'è un luogo in cui puoi navigare tra i fiori di loto

Quando si pensa ai fiori di loto, si pensa prevalentemente alla Thailandia o al Giappone. Eppure, anche con una gita in giornata, è possibile ammirarli. E persino navigare tra loro!

Le acque del Mincio, durante l'estate, danno infatti vita a un evento unico in Europa: la fioritura del fior di loto, per l'appunto, che va a colorare col suo rosa delicato le acque di parte del fiume e del Lago Superiore. Un evento, questo, che si ripete da circa un secolo, da quando una botanica del luogo ha importato questa splendida pianta acquatica.

Per navigare tra i fiori è necessario salire a bordo di una delle piccole imbarcazioni che solcano i canali e i paesaggi fluviali e lacustri, tra cigni, anatre e aironi cenerini.

Le prossime escursioni, dalla durata di un'ora e mezza, sono programmate nei seguenti giorni:

domenica 13 agosto: 10.30, 16.00, 18.00

lunedì 14 agosto: 16.30

martedì 15 agosto: 10.30, 16.00, 18.00

L'appuntamento è all’imbarcadero di via Porto 57, a Rivalta sul Mincio. Il biglietto ha un costo di 20 euro per gli adulti, 12 euro per ragazzi fino ai 12 anni.

La prenotazione può essere effettuata sul sito lombardiasegreta.com.