Uno dei ninfei più belli d'Europa, a mezz'ora d'auto da Monza

Se sei in cerca di una gita da fare in giornata da Monza, senza trekking impegnativi, puoi andare alla scoperta di Villa Litta, a Lainate. Qui troverai uno dei ninfei più belli d'Europa, ma non solo.

Villa Litta è un esempio magnifico di architettura rinascimentale e barocca. Costruita a partire dal 1585 per volere di Pirro I Visconti Borromeo, è celebre per i suoi giardini e il meraviglioso Ninfeo, un complesso di grotte artificiali e giochi d'acqua, considerato uno dei più importanti d'Europa. Il Ninfeo, progettato dall'architetto Martino Bassi, è adornato con mosaici, statue e fontane che creano sorprendenti effetti scenografici. Le grotte sono decorate con ciottoli, conchiglie e pezzi di vetro colorato, e i giochi d'acqua, attivati da complessi meccanismi idraulici, offrono spettacoli unici ai visitatori.

Oltre al Ninfeo, la villa è circondata da un vasto parco all'inglese, arricchito da alberi secolari, aiuole fiorite e specchi d'acqua. Durante i secolila villa ha subito varie modifiche e ampliamenti, ma ha mantenuto intatto il suo fascino e la sua eleganza originari.

Da giugno a settembre, il ninfeo può essere visitato il giovedì alle 16.00 con una visita guidata (a cui si può abbinare anche una visita guidata ai palazzi), il sabato dalle 21.00 alle 22.00 (visita semi-guidata con ingresso ogni 10 minuti), la domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00 (visite guidate con partenza ogni 20 minuti).