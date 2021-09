Noemi, la mamma di Misinto in gara a "Miss Mamma Italiana 2021"

Si chiama Noemi Ingrosso, ha 27 anni e viene da Misinto l'aspirante "Miss Mamma Italiana" che gareggerà alle pre finali nazionali di Bellaria Igea Marina.

Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 settembre, le mamme pre finaliste saranno impegnate per gli scatti fotografici, per i test e per le prove, mentre in serata, a partire dalle ore 21.00, in piazza Don Minzoni sono in programma le due Pre Finali dove - oltre ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno - dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative e sportive).

Nella serata di sabato 11 settembre, verranno proclamate le 16 mamme che staccheranno il pass per domenica 12 settembre, dove, sempre in piazza Don Minzoni, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2021” (l’ingresso alle tre serate è gratuito ed è consentito esclusivamente alle persone munite di certificazione verde Covid19).

La vincitrice, insieme alle ultime vincitrici di fascia, realizzerà gli scatti del calendario di "Miss Mamma Italiana 2022".