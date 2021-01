Pochi carboidrati e qualche peccato di gola ogni tanto, nonna Irma festeggia un secolo

La notizia l'ha data il sindaco di Concorezzo sulla sua pagina Facebook: nonna Irma ha compiuto cent'anni, e tutta la comunità la festeggia.

"Auguri alla nostra concorezzese Irma Ratti che oggi compie 100 anni. 100 anni nella sua Cascina Baragioeula dove è nata e cresciuta e che mai ha abbondonato" ha scritto Mauro Capitanio. Nata poco dopo la Prima Guerra Mondiale, nonna Irma ha superato la Seconda e adesso affronta con determinazione l'emergenza Covid ("sun stufa da sta in ca'", ha detto a proposito).

"Il suo segreto per arrivare ai 100 anni? Pochi carboidrati e qualche dolce peccato di gola ogni tanto. Circondata dall'affetto della famiglia e dei residenti in Cascina, non manca di rifilarci una frecciatina per la tanto attesa pista ciclabile".

Per festeggiare il centenario, il sindaco è andato a trovarla nella sua casa. Le ha portato una torta (decisamente apprezzata!) e s'è fermato, mascherina sul volto, a chiacchierare con lei. Per farsi raccontare un po' come raggiungere quel traguardo così importante.