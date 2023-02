La coppia social più amata della Brianza e con milioni di follower si sposa: la storia d'amore di Nunzio e Federica

Sono una bellissima famiglia composta da 4 persone, anzi 5 se consideriamo il cucciolo Kimbo. Abitano a Brugherio e sono senza dubbio conosciuti in tutta Italia dato l'esercito di follower che si portano dietro. La famiglia social più famosa della Brianza è composta da Nunzio Fresi e Federica, papà e mamma delle splendide Virginia (sette anni) e Ginevra (sei). Forse non tutti sanno che hanno oltre 1,2 milioni di follower su TikTok, 182mila su Instagram e 114mila su YouTube.

Ve li avevamo già presentati con tutta la loro allegria e voglia di scherzare, ma adesso abbiamo un'altra bella notizia da darvi: dopo due figlie meravigliose Nunzio e Federica finalmente si sposeranno il prossimo 30 agosto. Sarà una festa speciale in una splendida villa ma per riservatezza (per ora) non vi sveliamo dove. Nunzio e Federica stanno insieme da molti anni, il loro è un rapporto consolidato e il matrimonio è solo un simbolo che suggella quella che è già, a tutti gli effetti, una famiglia unita e felice.

La proposta era arrivata in modo molto romantico a Dysneland Paris quando inaspettatamente Nunzio aveva chiesto la mano di Federica proprio davanti al magico castello della Bella Addormentata. Un momento molto emozionante in cui erano presenti anche le loro figlie. Questo accadeva nel gennaio del 2022. Poi non si era saputo più nulla ma finalmente pare che tutto sia pronto. Nelle storie di Instagram si sono visti i due futuri sposi alle prese con i preparativi e oggi abbiamo avuto finalmente conferma dai diretti interessati.

Una famiglia felice

Federica e Nunzio si conoscono da quando sono giovanissimi e anche se l'essere così popolari inevitabilmente attira molte invidie, chi li segue sa bene che a legarli è un sentimento puro. Lei dolce e paziente, lui scherzoso e sempre allegro. Sono una famiglia positiva che condivide momenti della loro quotidianità fatta di quello di cui è fatta la vita di tutti: attimi sereni, altri tristi e altri commoventi. Portano milioni di persone nella loro vita regalando sorrisi e un'idea di amore semplice e fatto di piccoli gesti quotidiani. Una canzone cantata insieme sul divano, Ginny che apparecchia tagliando i tovagliolini in due per non sprecare la carta, le coccole al cane, Federica che con pazienza fa fare i compiti alla bimbe. Nunzio che fa i dispetti ma sempre e solo con un intento scherzoso. Se non vi piacciono, potete non seguirli. Noi siamo orgogliosi che questa famiglia che vive in Brianza porti un messaggio di ironia e spensieratezza, tra le mura di una casa dove regna senza alcun dubbio l'Amore. Quello con la A maiuscola.