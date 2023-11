I nuovi ristoranti stellati Michelin da provare (a massimo un'ora da Monza)

Se vuoi festeggiare un'occasione speciale, o semplicemente regalarti una serata unica, puoi prenotare una cena esclusiva. Dove? In un ristorante stellato Michelin, approfittando delle nuove stelle assegnate non troppo lontano da Monza.

sui generis. - Saronno

A Saronno, il sui generis. è il regno di Alfio Nicolosi. Qui, cullati da un servizio attento, sorridente e premuroso, si può scegliere all'atto della prenotazione tra due menu degustazione, dai nomi di Amore e Psiche, straordinaria manifestazione della conoscenza di Nicolosi per la cucina italiana e internazionale (la guida Michelin lo considera uno dei giovani chef più interessanti del momento). Il costo a persona parte da 98 euro e, in menù, si trovano piatti quali ravioli del plin, brodo di canocchie, lippia e tè Lapsang, o ricciola, le sue guance, foglie autunnali e peperone crusco,

Horto - Milano

Norbert Niederkofler ha portato a Milano il suo impegno verso la sostenibilità. Da Horto, lo chef Alberto Toè propone due percorsi degustazione all'insegna della prossimità, con ingredienti provenienti da territori siti entro un'ora da Milano. Con vista straordinaria sul Duomo e sul Castello Sforzesco, ha un'ampia lista di cocktail e, in menù, piatti quali il risotto castagne e tartufo e il diaframma di manzo marinato al pino. Il costo a persona parte da 70 euro.

La Coldana - Lodi

In una cascina del Millesettecento, due giovani soci hanno creato l'ambiente perfetti per lo chef romano Alessandro Proietti Refrigeri. Insieme, hanno creato una cucina fatta di piatti già divenuti iconici, come Rape, radici e vegetali a base di oltre trenta varietà combinate e preparate in molti modi, da accompagnare con kombucha di malva. I menù degustazione sono tre, e partono da 68 euro a persona.