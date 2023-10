Un'oasi tra due laghetti, l'idea per una gita d'autunno vicino a Monza

Hai voglia di trascorrere una giornata nella natura, approfittando di una delle ultime giornate tiepide dell'anno, a mezz’ora da Monza? L’Oasi di Baggero è il posto che fa per te.

Siamo a Merone, in provincia di Como, dove quella che un tempo era un’area mineraria è stata trasformata in una meravigliosa oasi naturale. Un luogo che, splendido d'estate, in autunno si tinge dei colori del foliage.

Utilizzata in passato per estrarre la marna destinata a rifornire il vicino cementificio di Merone, oggi l’Oasi di Baggero è frequentata da amanti della natura e dello sport all’aria aperta. Estesa su un’area di 225.000 metri quadrati, occupa i comuni di Merone, Monguzzo, Lurago d’Erba e Lambrugo.



Le due grandi cave sono state riempite d’acqua e trasformate in laghetti artificiali. Tutt'intorno sono presenti percorsi ciclo-pedonali ad anello che permettono di effettuare il giro dei laghetti stessi. Percorribili anche con i passeggini, i percorsi dell’oasi sono contrassegnati da cartelli in legno che indicano le direzioni verso i punti principali. Ma si possono percorrere anche i sentieri che s'addentrano nella natura, e si può salire sui ponticelli presenti in tutto il parco per ammirare i tanti uccelli acquatici che popolano l'area. I più piccoli, invece, possono divertirsi nella grande area giochi con la sua struttura in legno, dove è possibile arrampicarsi e giocare in tutta sicurezza. Si trovano proprio qui le indicazioni verso l'altavia, per una vista panoramica dell'Oasi di Baggero.

Non mancano gli angoli suggestivi, come le cascate, la parete rocciosa adiacente a uno dei due laghetti o il sasso panoramico, punto che offre una vista sui monti e sui paesaggi circostanti.

Se decidi di passare qui tutta la giornata, potrai sfruttare i tavoli o le panchine presenti nel parco, per consumare uno spuntino o un pic-nic in famiglia. Mentre se la tua intenzione è quella di trascorrere due o più giorni all’interno dell’oasi, potrai pernottare presso l’ostello ricavato dal vecchio deposito della cementeria.