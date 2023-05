L'orrido del lago di Como sconosciuto ai più

Quando si pensa ad un orrido, sul lago di Como, si pensa in genere al famosissimo orrido di Bellano.

Tuttavia, c'è un altro orrido che merita di essere conosciuto: è l'orrido della Val Senagra, nei dintorni di Menaggio.

Valle laterale della sponda occidentale del Lago di Como, la Val Senagra abbraccia i comuni di Grandola ed Uniti e Menaggio. Al suo interno si possono percorrere quattro itinerari, tutti diversi tra loro. L'itinerario Parco Romantico si snoda tra residenze signorili, l'itinerario Vecchi Nuclei Rurali attraversa Barna, Naggio e Madri. L'itinerario Archeologia industriale conduce tra mulini, filande e fornaci, mentre l'Orrido del Senagra conduce per l'appunto all'omonimo orrido.

Per arrivare all'orrido si può parcheggiare a Menaggio, alla fine di via Burgatto o lì vicino: il sentiero per l'orrido comincia proprio da qui, dalla Tessitura Peverelli Alesilk. Seguendo i segnavia blu si cammina tra boschi, passaggi scavati nella roccia, passerelle e ponti sospesi sopra il fiume Sanagra. Una volta usciti dall'orrido ci si può rilassare sul prato, o proseguire fino al Ponte di Tobi con la cappelletta dedicata alla Madonna del Latte. Prendendo il sentiero sulla destra del ponte di Tobi, si arriva ad una grotta e da qui a un piccolo promontorio: la cascata nascosta sarà la degna conclusione di una bella passeggiata.