"Back to school", arriva da Vimercate uno dei cinque guidici

Si chiama Oscar Innaurato, ed è un insegnante di scuola elementare a Brugherio, uno dei cinque giudici del reality "Back to school".

"Doveva arrivare questo momento. Sono riuscito a superare il mio standard di riservatezza personale. Mi avete contattato in tantissimi dato che mi avete visto nelle pubblicità: sono io uno dei cinque giudici di questa nuova trasmissione Madiaset condotta da Nicola Savino" ha scritto Oscar, originario di Vimercate e residente a Monza, taggandosi negli studi di Cologno Monzese.

"Back to school" è il nuovo format di Italia 1 condotto da Nicola Savino, con protagonisti i vip. La loro missione? Affrontare l'esame di quinta elementare sotto la guida attenta dei loro "insegnanti", vispissimi bambini dai 6 agli 11 anni. Disponibile in streaming dal 14 dicembre su Mediaset Infinity, e in chiaro su Italia 1 dal 4 gennaio 2022, è prodotto dalla stessa casa di "Canzone segreta", "La Caserma" e "Game of games". In ognuna delle cinque puntate alcuni vip saranno sottoposti alle domande di un esame di quinta elementare, valutati da dodici alunni (i "maestrini"). Ospiti della della prima puntata saranno Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Giulia Salemi, Clementino e Ignazio Moser.