Poco lontano da Monza, il primo padel resort d'Italia

Gli appassionati di padel potranno presto contare su un nuovo indirizzo.

A Como, a dieci minuti dal centro e a cinque dall'uscita dell'autostrada A9, verrà inaugurato il prossimo febbraio The Padel Resort, il primo resort d'Italia dedicato al padel. Il progetto della famiglia Parolini, proprietaria di Iperauto S.p.a., prevede 11 campi da padel di cui 9 interni (tutti modello World Padel Tour di Mejorset, approvati FITP), una palestra, un centro di fisioterapia, un ristorante gourmet, un bistrot con lounge bar, un coworking e una concessionaria Maserati. Inoltre, entro l'estate, verrà inaugurato un boutique hotel con 21 camere deluxe e piscina. Una proposta all'avanguardia, per riqualificare l'area industriale di via Pasquale Paoli. Ma anche un luogo dedicato al relax, dove ritrovare se stessi. I campi saranno aperti tutto l'anno, e utilizzabili sia dai giocatori esperti che dai neofiti, che potranno anche iscriversi a un'Academy gestita dai migliori professionisti della zona.

Due le firme sul progetto: quella di Roberto Parolini e quella dell’architetto Vito Ruscio. L'offerta food è affidata invece allo chef Franco Caffara.