In gita alla Palude Brabbia, a un'ora d'auto da Monza

Su un'ex torbiera, sfruttata dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento per lo scavo della torba, la Palude Brabbia è oggi una riserva naturale perfetta per una gita in giornata.

Distante da Monza circa un'ora d'auto, si trova a Inarzo (in provincia di Varese) ed è tutto un susseguirsi di sentieri e strutture d'osservazione per gli amanti del birdwatching. Non solo: è anche sede di moltissimi eventi per adulti, bambini e scuole in ogni stagione dell'anno.

Al suo interno, sopratutto, si possono ammirare gli uccelli. Sono ben 160 le specie, dalla rara moretta tabaccata al beccaccino. E poi moltissime anatre, rapaci come il falco pescatore, il pettazzurro, gli aironi, i picchi e uccelli notturni come il gufo comune e il gufo di palude.

Per visitare la Palude Brabbia, non è necessario avere una guida: i sentieri sono disseminati di pannelli didattici e informativi. Per tutte le informazioni c'è un Centro Visite a Inarzo. Ciò che più bisogna tenere d'occhio è però il calendario, per conoscere i tanti appuntamenti (uscite notturne per vedere lucciole e gufi, uscite all'alba per ascoltare le voci degli uccelli, attività d'animazione, birdwatching invernale e molto altro).