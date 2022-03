Pancake Day, la ricetta per la merenda

L'1 marzo si celebra il Pancake Day.

Dolce tipico delle colazioni americane, il pancake ha in realtà un'origine antichissima. Già nel 500 a.C., in Grecia, si usava preparare un dolce a base d'acqua, olio e farina dalla forma rotonda, servito con il miele per una ricca colazione. Poi, in epoca medievale, sono nate tante varianti. E quella specie di frittella, una volta giunta nelle isole britanniche, divenne il pancake così come lo conosciamo oggi.

Il Pancake Day, che nei Paesi anglosassoni viene chiamato anche Shrove Tuesday, si festeggia prima che comiunci la Quaresima. E prepararlo è d'obbligo.

Ecco dunque una ricetta per una merenda davvero golosa.

Pancake alla Nutella

Con le fruste elettriche, sbatti 2 uova con 80 grammi di zucchero. Aggiungi 200 grammi di farina e una bustina di lievito per dolci. Unisci 200 ml di latte e mescola fino ad ottenere una pastella liscia ed omogenea. Scalda una padella antiaderente, aggiungi un pezzetto di burro e fai ruotare la padella per distribuirlo in modo uniforme. Versa un mestolo di pastella, fai cuocere per un minuto e metti al centro un cucchiaio di Nutella. Copri con un altro po' di pastella e fai cuocere un altro minuto. Gira il pancake, e fallo cuocere anche dall'altro lato. Una volta pronto, con una spatola mettilo nel piatto da portata. Avrai così i tuoi pancake farciti (e golosissimi!).