Panettoni: è quello di Esselunga il migliore da comprare al supermercato nel 2020

Come ogni anno, Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori panettoni industriali.

Perché non ci sono solamente i prodotti di pasticceria: anche i panettoni acquistati al supermercato possono essere buonissimi. Nico Cristiani e Massimo Bernardi, commentando la classifica su Scattidigusto, hanno spiegato che il disciplinare del panettone obbliga ad utilizzare in quantità stabilite determinati ingredienti:

zucchero

burro per almeno il 16%

farina di frumento

uova di gallina di categoria “A” (oppure non meno del 4% di tuorlo)

uvetta e scorze di agrumi canditi in dosi non inferiori al 20% e possibilmente in proporzioni uguali

sale

lievito naturale ottenuto da pasta acida

È proprio a questi ingredienti che bisogna prestare attenzione, quando si legge l'etichetta. Il grasso perfetto è il burro, e positiva è la presenza generosa di tuorlo d’uovo, canditi e uvetta. Il lievito dev’essere naturale, per la capacità peculiare di insaporire l’impasto.

Ma ci sono anche altri aspetti da considerare: la forma a fungo, con la sommità a cupola sormontata dalla crosta, non bruciacchiata e di colore omogeneo. L’involucro deve essere in carta rigida e, alla prova del taglio, la pasta si deve presentare soffice, impreziosita dagli alveoli (i fori dovuti alla fermentazione) che non devono unirsi in senso longitudinale dei veri buchi nell’impasto. Da evitare anche le bruciature sul fondo.

La classifica

1. Le Grazie, Esselunga (3,69 euro)

2. Fior Fiore, Coop (8,96 euro)

3. Le Tre Marie (11,45 euro)

4. Panettone Milano, Vergani (14,25 euro)

5. Gran Nocciolato, Maina (5,98 euro)

6. Panettone classico G. Cova & C (9,90 euro)

7. Panettone classico, Bauli (5,00 euro)

8. Mandorlato, Balocco (5,47 euro)

9. Extra panettone, Carrefour (3,36 euro)

10. Panettone originale, Motta (4,27 euro)