Matteo, il monzese che ha aperto il panificio più piccolo d’Europa

A volte i sogni si avverano e, quando succede, accadono cose bellissime. Come l’apertura di TraMa, la micro-panetteria di Milano, nata proprio da un sogno.

Il sogno di Matteo Trapasso, ventiquattrenne figlio d’arte (il padre è un noto pizzaiolo), si è tramutato in realtà: un locale di 8,87 metri quadri in via Stoppani a Milano, dove zona forno e vendita sono una zona unica sotto gli occhi della clientela. Non vuole barriere, Matteo: l’idea è quella che tutti possano vivere e sentire quanto amore, passione e dedizione lui ci metta in questo lavoro. Niente barriere né segreti: tutto a vista, dal pane alle torte sformate ogni giorno.

Un profumo avvolgente e il suo sorriso con le mani infarinate: TraMa, quando chiuso, mette allegria con la sua saracinesca rossa disegnata. Sai già cosa ti aspetta oltre: pane a pasta madre a lunga fermentazione con materie prime provenienti da piccole realtà artigianali, proprio come quella del giovane monzese.

A luglio Matteo aveva chiesto aiuto per concretizzare il suo sogno sulla nota piattaforma Gofundme con una raccolta fondi. Il ricavato sarebbe servito per l’acquisto di macchinari di ultima generazione gestiti da un software. Un lavoro più smart e un risparmio energetico notevole, con un altrettanto impatto ambientale ridotto. Tanti gli aiuti ricevuti, e altrettanti gli abbonamenti attivati per l’acquisto del pane.

"8,87 mq: Questo sarà TraMa, il Micropanificio più piccolo d’Europa. Prova a chiudere gli occhi e immaginarti lì, al mio fianco, dentro a quel piccolo localino in cui potrai comprare Pane Caldo ad ogni ora del giorno. Immaginati questo cantuccio caldo, accogliente, dal profumo avvolgente, in cui in ogni istante ti sentirai coccolato e dove -mi auguro- ti potrai immergere e innamorare follemente di ciò che stai osservando. Milano, ci vediamo prestissimo" scriveva Matteo su Facebook lo scorso ottobre. Con l'entusiasmo di chi sa ciò che vuole dalla vita.