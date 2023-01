Gita con vista mozzafiato sul lago di Como

Il Santuario della Madonna del Soccorso sorge sulla sponda occidentale del lago di Como. Situato sul declivio della montagna, a 400 metri sul livello del mare, sopra le località di Ossuccio e Lenno, di fronte all’isola Comacina. Il luogo, completamente isolato dagli abitati, è circondato da prati, uliveti e boschi, e si presenta come un poggio da cui si ha il panorama di tutto il centro lago: dal sottostante specchio de “la zoca de l’oli” delimitata dall’isola Comacina e dalla penisola di Laveno, dove sorge Villa del Balbianello, fino a Tremezzo, Bellagio e Varenna.

Madonna del Soccorso (foto m/p)

L’orizzonte è delimitato dal monte San Primo, dalle Grigne e, in lontananza, dalle prime cime delle Alpi. Insomma una passeggiata attraverso la quale si può godere di una vista mozzafiato su uno degli scorci più belli del lago di Como. Raggiunto il Santuario si può puoi proseguire fino all'alpeggio, da cui di diramano numerose passeggiate spettacolari fino alle colme, come ad esempio verso Gravona o Boffalora.

Lago di Como dall'alpegggio (foto m/p)

Note artistiche

La tradizione popolare lega gli inizi della devozione alla Madonna ad una antica statua di Maria e a un antico dipinto. La statua, in marmo bianco, nascosta probabilmente sul luogo in tempi di lotte e invasioni, fu qui ritrovata da una fanciulla sordomuta che ebbe il dono della guarigione; si trova ora in una cappella votiva annessa al Santuario. Il dipinto, che rappresenta la Vergine col Bambino Gesù e Sant'Eufemia, patrona della vicina parrocchia di Isola, è pure molto antico (1501) e si trova su un altare laterale del Santuario.

Madonna del Soccorso (foto m/p)

Le cappelle

Le cappelle del Sacro Monte che si snodano lungo le pendici che portano al santuario furono edificate tra il 1635 e il 1710, realizzando in tal modo un percorso devozionale che invita alla meditazione sui misteri del Rosario. Quattordici sono le cappelle che si incontrano lungo la strada acciottolata che percorre il Sacro Monte: ognuna è dedicata ad uno dei misteri ed è numerata secondo la successione canonica dei cinque misteri gaudiosi, seguiti dai cinque misteri dolorosi e poi dai primi quattro misteri gloriosi.

Madonna del Soccorso (foto m/p)

L'ultimo dei misteri gloriosi (L'incoronazione della Vergine) è costituito da una edicola posta all'interno del santuario, sopra l'altare maggiore. L'intenzione del percorso è quella di mostrare al pellegrino le scene delle varie stazioni, in modo da suscitarne la devozione assieme all'esercizio della recita del Rosario. La decisione di realizzare il Sacro Monte è verosimilmente da attribuire all'iniziativa dei Francescani e delle famiglie nobili locali. Stemmi delle famiglie nobiliari che hanno finanziariamente contribuito all'impresa sono visibili sulla porta di ingresso di alcune cappelle.

Madonna del Soccorso (foto m/p)

L'apparato decorativo delle cappelle, con statue policrome, in stucco e in terracotta, e affreschi sulle pareti, ha visto l'impegno di significativi artisti dell'epoca. Il plasticatore ticinese Agostino Silva ha avuto il ruolo di protagonista della realizzazione della folla di statue (circa duecentotrenta) che popolano le cappelle, con figure tratte spesso dalla vita di tutti i giorni, vestite con abiti seicenteschi. Si è congetturato – per dar conto di affinità stilistiche – un intervento, assieme ad Agostino, di suo padre Francesco, uno dei plasticatori protagonisti del Sacro Monte di Varese. Certa è invece la presenza di Gianfrancesco, figlio di Agostino, operante come aiuto del padre.

Panorama dalla Madonna del Soccorso (foto m/p)

Tra le opere pittore si devono ricordare, oltre a quelle dei citati Carlo Gaffuri (settima e decima cappella) e Innocenzo Torriani (sesta cappella), gli affreschi di Gian Paolo Recchi (decima, undicesima e dodicesima cappella). Negli affreschi della prima cappella (Annunciazione) e della XIV cappella (Assunzione della Vergine) è stato riconosciuto l'intervento di Salvatore Pozzi, autore anche degli affreschi che ornano il soffitto del santuario