I panorami più belli della Lombardia, per una gita dalla vista mozzafiato

Stai pensando di organizzare una gita alla scoperta della Lombardia, e vorresti approfittarne per regalarti un panorama che toglie il fiato? Ecco dove andare.

Campanile di San Nicolò - Lecco

Coi suoi 96 metri, il campanile di San Nicolò a Lecco è uno dei più alti d'Europa. Grazie ai "Volontari del Campanile" è possibile visitarlo in date programmate: la visita guidata, che dura circa un'ora, conduce alla balconata posta sopra le campane. Giunti in cima, dopo aver percorso 396 gradini, la vista è mozzafiato. La prenotazione è necessaria, e il biglietto costa 5 € per gli adulti e 2 € per i minori di 18 anni.

Sacro Monte - Varese

A 5 km dal centro di Varese, il percorso pedonale del Sacro Monte è lungo circa 2 km, dalla Prima Cappella (550 slm) a S.Maria del Monte (820 slm). In totale, il complesso devozionale è costituito da 14 cappelle, il santuario e la cripta, tutti costruiti sul monte di Velate nel Milleseicento. Le cappelle raccontano i misteri del Rosario: la via sacra può essere percorsa solamente a piedi e, al suo termine, regala l'accesso al borgo di Santa Maria del Monte, con le sue antiche vie coperte e i suoi musei. Percorrendo via del Ceppo si arriva agli ascensori, che raggiungono il Santuario. In alternativa, è possibile effettuare la salita con la funicolare del Sacro Monte di Varese.

Funicolare Como - Brunate

Chi organizza una gita sul lago di Como non dovrebbe perdersi la funicolare Como - Brunate che, partendo dal lungolago, regala una vista splendida sul Lario. Il viaggio dura 7 minuti, e le partenze sono ogni 30. Appena scesi a Brunate si può accedere al punto panoamico, camminare verso il Pissarottino per ammirare dall'alto il lago, Villa d'Este, Villa Erba e il Monte Rosa, oppure avviarsi verso una delle tante passeggiate che qui cominciano. Il biglietto costa 6,10 € a/r (3,50 € per i bambini sotto i 12 anni).

Torrazzo - Cremona

Simbolo di Cremona, il Torrazzo è la torre campanaria medievale in laterizi più alta d’Europa (misura ben 112,54 metri). Dalla sua terrazza panoramica si può ammirare la città dall'alto, ma anche la Pianura Padana e - nelle giornate più limpide - le Prealpi e i primi colli appenninici. La salita a piedi si compone di 502 gradini, e il biglietto costa 10 euro (compreso l’accesso al Museo Verticale del Torrazzo, al Battistero e al Museo Diocesano). I minori di 14 anni non pagano.

Torre Civica - Bergamo

A Bergamo, nel cuore di Piazza Vecchia, la Torre Civica (soprannominata "il Campanone") svetta dai suoi 52,76 metri. Raggiungendo la sommità a piedi (i gradini sono 230) oppure in ascensore, si può ammirare una vista spettacolare sulla Città Vecchia, ma anche vedere la campana più grande della Lombardia che - ogni sera alle 22.00 - suona i suoi 100 rintocchi. Il biglietto costa 5 €, 1 € per i ragazzi da 11 a 17 anni, ed è gratis sotto fino a 10 anni.