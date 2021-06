Alex, il pappagallo di Roncello che vive in libertà

La mascotte di Roncello non ha una gabbia: il suo amico umano, Daniele Cirlincione, con l'aiuto di un trainer professionista gli ha insegnato a volare e ad allontanarsi in sicurezza

"Uniti da una grande fiducia reciproca. Tu voli, io sono sempre qui che aspetto il tuo ritorno": così Daniele Cirlincione scrive sulla sua pagina Facebook, pubblicando uno splendido scatto del pappagallo Alex.

A Roncello, Alex lo conoscono un po' tutti. Gli adulti ne restano affascinanti, i bambini lo adorano. E il colaratissimo pennuto si è guadagnato l'attenzione della stampa. Il motivo? Alex vola e vive libero, a casa come nel paese. Daniele lo ha preso da una famiglia che non voleva più tenerlo, e gli ha regalato la libertà. Tanto che, oggi, il suo pappagallo sa orientarsi nei dintorni e torna sempre a casa (dopo essersi conquistato i piccoli regali che gli abitanti di Roncello spesso gli fanno).

Non vive in gabbia, Alex. È anzi libero di svolazzare a piacimento, grazie all'addestramento che gli è stato impartito. Vederlo è una vera gioia, anche per quel rapporto tanto speciale che lo lega al suo amico umano. Che ha scelto per lui la libertà del cielo.