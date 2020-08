Alla scoperta dei paradisi lombardi, per sentirsi come ai Caraibi (o quasi)

A volte il paradiso è molto più vicino di quanto si possa pensare: acque cristalline, scorci da Laguna Blu, orridi che si snodano tra valli incontaminate. Stiamo parlando della Lombardia, con i suoi luoghi bellissimi e quegli scenari unici che spesso nemmeno conosciamo.

Ecco dunque qualche consiglio per gite fuori porta che vi accompagneranno verso meravigliosi viaggi.

Spiaggia delle Grotte di Catullo a Sirmione, Lago di Garda

Il borgo di Sirmione, con le sue viuzze caratteristiche, è già meraviglioso di suo: non perderti una visita al Castello Scaligero, o trascorri qualche ora di relax nelle sue famose terme. Piccola chicca da vedere: le Grotte di Catullo, coi resti della Villa Romana del celebre poeta latino. E, soprattutto, con la spiaggia dall'acqua cristallina.

Bellagio, sul Lago di Como

Bellagio, piccolo e prezioso tesoro del lago da cui partire per una gita in battello dal profumo lacustre, è la base di partenza perfetta per visitare Varenna e Menaggio. Concludi la giornata con un risotto al pesce persico o coi missoltini, specialità culinaria particolarmente difficile nella sua preparazione: sono infatti agoni, pesci del lago che vengono pescati, salati e lasciati essiccare prima di essere messi a marinare. La conclusione ideale, di una giornata tra le acque chiare del lago.

Val di Mello, in Valtellina

La Val di Mello è il luogo ideale per una vacanza in famiglia, coi suoi tantissimi sentieri dalle difficoltà diverse e i panorami unici. Ci sono qui numerosi laghetti dove potersi bagnare e rinfrescare, in acque così limpide da sembrare davvero un angolo delle Maldive. Non farti sfuggire i rifugi, in cui gustare i piatti tipici valtellinesi (uno su tutti i pizzocheri).

Isola dei Conigli, sul lago di Garda

L’Isola di San Biagio è conosciuta anche come l'Isola dei Conigli per la presenza importante di questi simpatici animaletti che vivono liberi tra il verde. L'acqua che la circonda è davvero cristallina. L'isola è vicina a Punta Belvedere e, quando il livello del lago scende, può essere raggiunta anche a piedi.

Spiaggia di Caldè a Castelveccana, sul lago Maggiore

La spiaggia di Caldè è raggiungibile in qualche minuto da Laveno Mombello, ed è conosciuta come "la Portofino del lago Maggiore". Si può scegliere se stare in spiaggia a godersi la leggera brezza e il sole, o avventurarsi lungo il sentiero che conduce alle Fornaci per trovare la propria caletta preferita.

Oasi di Baggero

Non lontani da Erba, in provincia di Como, l'Oasi di Baggero è una riserva protetta ricca di piccoli laghetti, di percorsi che creano un tour panoramico all'interno dei 26 ettari di boschi, di radure e di sentieri panoramici. Dal 2002 fa parte del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Lago d'Aviolo, in Valle Camonica

Nell'alta Valle Camonica, ai piedi del Monte Baitone, c'è uno specchio d'acqua alpino dai colori pazzeschi: è il lago d'Aviolo. Grazie al sentiero n.21 (non per tutti, vista la pendenza che lo contraddistingue), passerai attraverso alberi, pini, cespugli, fiori e bacche fino a raggiungere il Rifugio Aviolo Sandro Occhi. A circa 100 metri, ecco il lago: siediti, e ammira le sue acque e le buffe marmotte che vivono proprio lì.