Parco degli Aironi, l'idea per una gita in famiglia

A mezz'ora d'auto da Monza, il Parco degli Aironi è la meta perfetta per una gita in famiglia.

Nato negli anni Novanta, si estende su un'area di 40 ettari, comprendendo in sé diversi ecosistemi: l’ambiente lacustre legato al bacino di acqua di falda, il bosco deciduo lombardo, la prateria, l’ambiente agro-pastorale con i recinti destinati al pascolo.

Qui si possono vedere cervi, daini, mufloni, uccelli locali e migratori, anfibi e pesci. Ma si può anche visitare la fattoria didattica, passeggiare per il bosco, costeggiare il laghetto. Si può fare bird-watching, guardare i bimbi giocare nel parco giochi, fare un barbecue o fare sport.

I prati del Parco degli Aironi sono ricchi di fiori, i boschi cambiano il loro volto nel corso delle stagioni: in primavera e in estate ci sono gelsi, sambuchi e biancospini, in inverno le querce e i noccioli, in autunno le bacche della phytolacca e dei biancospini. Il lago, riserva di pesca, è pieno di carpe. E non è difficile avvistare sulle sue acque aironi cenerini e germani reali.

Tutti gli ambienti del Parco sono collegati da percorsi pedonali, che si intersecano e che formano una lunghezza totale di 5 km, per passeggiate piacevoli e adatte a tutti.

Come arrivare al Parco degli Aironi? In auto, bisogna prendere l'A9, uscire a Saronno e seguire le indicazioni per Varese. Raggiunto il comune di Gerenzano, dopo tre chilometri dall’uscita dell’autostrada, si gira a sinistra in direzione Rescaldina e si prosegue dritto per due chilometri. Poco prima della cava, si gira a sinistra.