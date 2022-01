Al Parco di Monza sono arrivati due alpaca

La fattoria Colosio, all'interno del Parco di Monza, ha due dolcissimi nuovi ospiti: sono gli alpaca Michele e Fischio. Cinque anni e pelo bianco il primo, tre anni e pelo nero il secondo, i due arrivano dai dintorni di Verona. E, ora, fanno la gioia dei bambini insieme a caprette e asinelli vicino al distributore del latte e dello yogurt.

I proprietari della fattoria Colosio hanno scelto di accogliere due animali "insoliti" per far felici i piccoli visitatori, e hanno spiegato di essere decisi ad acquistare ora anche una femmina (sebbene sia più difficile scovarla). Non hanno ancora deciso, invece, come utilizzare la lana degli alpaca dopo la tosatura.

Michele e Fischio sono solo gli ultimi due animali tra i tantissimi che popolano la fattoria: 170 mucche, 30 pecore, 5 caprette, 7 asini. E poi maiali, cavalli, galline, oche, pavoni e anatre.

