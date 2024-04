Disavventura al Parco di Monza con un pit bull e il suo padrone: il racconto di Rita

Parco di Monza e gestione dei cani. Da sempre argomento che fa discutere i cittadini ma questa volta a raccontare la sua storia è Rita, 37enne che vive vicino a Cantù in trasferta a Monza. Ci racconta la sua disavventura, avvenuta lo scorso 11 aprile. Una giornata infrasettimanale, giovedì, dove Rita aveva deciso di andare al Parco di Monza, approfittando della bella giornata e del fatto che dovesse fare una commissione proprio nel capoluogo brianzolo.

"Mi alleno tutti i giorni con almeno 5 km di corsa. Era una bella giornata, ci scrive, e ho cercato di mettere insieme una importante commissione con la mia attività sportiva. Così dopo aver sbrigato le mie faccende sono andata al Parco di Monza. Premetto che corro con le cuffiette per ascoltare musica. Ero entrata da viale Cesare Battisti, dalla porticina di pietra e mi sono messa a correre in direzione Vedano. C'è un grosso prato e per evitare l'asfalto ho pensato di attraversarlo. A un certo punto per poco mi viene un infarto: di fianco a me un cane grosso, sarà stato un incrocio con un pit bull e qualcosa di ancora più grande. Il cane mi correva dietro, senza guinzaglio e senza che io potessi vedere il padrone nelle vicinanze, almeno non subito. Comunque non era vicino all'animale. Il cane mi correva dietro e dopo tutte le cose che si sentono anche ultimamente, ho avuto un attacco di panico. Continuavo a correre sempre più veloce perché credevo che se mi fossi fermata il cane mi avrebbe assalita. Nel mentre ho tolto le cuffiette e urlavo. A quel punto, ma saranno passati almeno 4-5 minuti, un ragazzo, il proprietario del cane, è sbucato da dietro un albero e mi ha urlato che il cane era buono (deridendomi anche un po'). Mi è comunque venuto incontro e l'ha chiamato e siccome sono sincera, ammetto che il cane al richiamo è tornato subito dal proprietario che lo ha legato. Io ero furiosa e gli ho detto che non si fa così che la gente può aver paura anche se il suo cane magari era affettivamente buono. Ma se io ho paura cosa devo fare? Al momento avrei voluto denunciare ma poi passata la paura ho pensato che il cane non mi ha fatto nulla e che forse ero esagerata io. Credo però che le regole andrebbero rispettate e che chi porta a spasso il suo cane dovrebbe stargli vicino a stare attento".