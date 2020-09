Smart working: nel Parco di Monza si lavora immersi nella natura

Un ufficio indipendente, circondato dal verde del Parco di Monza ma con tutti i comfort di un vero e proprio office di città: è una nuova concezione di smart working, quella che Cascina Frutteto offre.

Del resto, lo smart working (o "lavoro agile" che dir si voglia) è una scelta che sempre più professionisti fanno. Ed è anche un'esigenza, che il lockdown dovuto al Coronavirus ha accelerato. Moltissime aziende hanno optato per questa metodologia di lavoro, prima per mancanza d'alternative (quando il lockdown ha imposto la chiusura) e ora per comodità. Ma, lavorare da casa, non sempre è facile e spesso non è stimolante. La soluzione? Prendere il proprio pc sotto braccio, e dirigersi al parco.

Sotto il colonnato di Cascina Frutteto, nel cuore del Parco di Monza, si ha a propria disposizione prese di corrente e connessione wi-fi per due dispositivi, coffee break e pausa pranzo (per 5 smart worker alla volta). Per lavorare in tutta tranquillità, circondati dalla bellezza.