Nel parco ricavato da un'ex discarica, tra ninfee e tartarughe giganti

Sei in cerca di un'idea per una gita in giornata, magari in compagnia dei tuoi bambini?

A Cernobbio, il Parco della Valle è nato negli anni Ottanta dall'ex discarica abusiva sita lungo il muro di cinta di Villa d’Este. A prendere in mano la situazione, stanca di quello scempio, fu la signora Pupa Frati. A sue spese, e col permesso del Comune, insieme a qualche amica e a qualche donazione verde, riuscì a creare in pochi anni un giardino roccioso con le sue aiuole.

Oggi quel giardino è un parco rigoglioso, che somiglia a un piccolo Eden ed è un luogo di incontro per bambini, adolescenti, adulti, anziani, pittori, fotografi, musicisti, poeti e letterati. Si organizzano laboratori e sedute di yoga, qui, si sfiorano fiori e laghetti. Si cercano le scultore donate al luogo, come la lumaca gigante di Gio Aramini, e c'è persino una libreria nel cuore della natura!