L'altra anima del parco di Monza: 18 foto d'autore per scoprirla

Il fotografo e escursionista Maurizio Moro in una giornata nuvolosa è andato a zonzo nel Parco di Monza e tramite le sue foto ci fa scoprire le molte anime che convivono qui. Moro è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte e i suoi occhi attenti al bello e ai dettagli ci riportano a scoprire atmosfere sempre diverse e anche quando il tempo non è bellissimo il Parco di Monza è uno splendore.

Giardino imperiale, bosco di caccia, tenuta agricola costellata di ville, cascine e mulini. Molte anime che convivono in un'unico progetto ancora leggibile nelle architetture, nei viali e nei campi del parco. Moro comincia la sua passeggiata da Porta Monza. Percorrerà circa 12 chilometri. È una camminata adatta a tutti. Lasciamo che siamo le immagini, nella gallery a parlare e raccontarci.