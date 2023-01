Pasquy Altieri, da Monza al Festival di Sanremo

Il regno di Pasquy Altieri è Altieri Moda, a Monza.

Creatrice di un nuovo pret-a-porter, Pasquy porterà presto le sue creazioni al Festival di Sanremo, proseguendo così un viaggio cominciato a Termoli col suo atelier Blue Jaelle e proseguito poi al Festival del Cinema di Venezia. "Ricordo che un'attrice che ho vestito per il Festival di Venezia mi chiamò emozionatissima, dicendomi che la stampa le aveva chiesto quale casa di moda l'avesse vestita. Invece ero io: una gioia immensa per me" ha detto a Termolionline.it. Non solo: la stilista lha vestito anche l'attrice Martina Marotta per la prima del film "Soldato sotto la luna", la regista Virginia Russo, ed Eleonora Puglia per il red carpet veneziano.

Al Festival di Sanremo, Pasquy Altieri vestirà Barbara Truzzi: farà da stilista e consulente d'immagine alla speaker di Radio Potenza Centrale. "Con grande onore saró la stilista e consulente d’immagine della fantastica conduttrice radiotelevisiva Barbara Truzzi per il festival più amato dagli italiani" ha annunciato qualche giorno fa Pasquy sulla sua pagina Facebook, senza celare l'immensa emozione.