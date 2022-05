A passeggio con gli alpaca, a pochi chilometri da Monza

Se ti piacerebbe passeggiare con gli alpaca, o regalare ai tuoi figli questa magica esperienza, non devi fare troppa strada.

A Paderno Dugnano, a poco più di 10 km da Monza, AlpaCamp - Il Campo degli Angeli è nato da un'idea di Sara Barbieri. Ventottanni, madre di un bambino, Sara ha a lungo lavorato come responsabile di sala e - dal 2016 - come addestratore cinofilo Enci. Poi, nel 2019, a seguito della scomparsa del suo papà, ha deciso di licenziarsi per seguire le sue orme (il padre era un giardiniere). Si è spostata in quel terreno di 2mila metri quadrati comprato proprio dal papà, e diventato nel tempo casa di numerosi animali.

All'interno dell'AlpaCamp - Il Campo degli Angeli (il cui nome è un omaggio ai CityAngels di cui il papà faceva parte) è oggi possibile addestrare il proprio cane e - soprattutto - passeggiare con gli alpaca e avvicinarsi agli altri animali. Perché, insieme all'associazione Leidaa (Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente), Sara salva e ospita animali in difficoltà, e organizza passeggiate e piccoli percorsi di trekking con gli alpaca nel suggestivo Parco Lago Nord.

Grazie all'allevamento degli alpaca, Sara si occupa inoltre della lavorazione e della vendita della lana (molto pregiata) in gomitoli o prodotti finiti. E poi c'è la fattoria didattica con attività ortofrutticole o insieme agli animali.

Il prezzo? La visita guidata, disponibile dal lunedì al venerdì, costa 5 € per i bambini e 10 € per gli adulti (durata 15/20 minuti). Il trekking dura un'ora, e prevede una passeggiata con gli alpaca Angel, Paki, Stella e Bea (20 € gli adulti e 15 € i bambini). Ma è possibile anche adottare un alpaca a distanza (70 € per 6 mesi), oppure organizzare un "aperialpaca", un aperitivo nel parco per minimo 8 persone (30 € a persona). Il sabato e la domenica vi è una maggiorazione di 5 € a persona. Chi viene col suo amico a quattro zampe, può usufruire del servizio di dog sitting a 8 €.

Per info e prenotazioni: 392 8773814