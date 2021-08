Gita al Passo del Penice, per una giornata lontano dalla città

Se ami le gite in giornata, e vuoi evadere un po' dalla routine quotidiana, in un paio d'ore d'auto da Monza puoi raggiungere il Passo del Penice.

Al confine tra l’Oltrepò Pavese della valle Staffora e il Piacentino della Val Trebbia e della Val Tidone, ai piedi del monte Penice (1.460 m) e nel comune di Bobbio, il Passo del Penice regala uno dei più bei panorami della zona: a 1149 metri sul livello del mare, in una bella giornata, ci si trova davanti a uno scenario stupendo. Da Bobbio all’arco delle Alpi fino all’Appennino Ligure e, dall'alto lato, le città che degradano verso la Pianura Padana. Quando il cielo è davvero pulito, si scorgono addirittura le vette dell’Oberland bernese come la caratteristica piramide

sghemba del Finsteraarhorn.

D’inverno il Passo del Penice è l’ideale per i piccoli che vogliono imparare a sciare. Vi è infatti una stazione con scuola annessa e con diversi

maestri di sci alpino, di cui un allenatore e due maestri specializzati. Ci sono due piste e il campo scuola serviti da uno skilift e una manovia illuminati anche di notte. Lo snow park propone diversi livelli di difficoltà, tre jump in sequenza e la possibilità di prenotare la pista a ore con professionisti cronometristi. A parte la neve assicurata da dicembre a marzo grazie all’innevamento artificiale, il divertimento è

assicurato lo stesso anche nella bella stagione: tanti i percorsi escursionistici, da fare a piedi o in bici. In cima al monte da cui prende il nome, poi, si trova l’antico Santuario di Santa Maria a 1461 m, molto suggestivo da visitare. Una curiosità: sempre sul monte c’è lo storico e imponente ripetitore Rai, con il più alto bacino d’utenza di tutta Italia.

Come raggiungere il Passo del Penice? In auto è comodissimo, basta raggiungere Bobbio e da lì seguire le indicazioni.