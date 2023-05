La pasticceria Cafiero mantiene la promessa: 10.000 sfogliatelle gratis per lo scudetto del Napoli

La promessa, la Pasticceria caffetteria napoletana Cafiero di Brugherio l'aveva fatta un mese fa: se il Napoli avesse vinto lo scudetto, ci sarebbero state 10.000 sfogliatelle gratis per tutti.

Ora, il Napoli è effettivamente campione d'Italia. E il Monza è matematico che resti in Serie A. Un doppio motivo per festeggiare, dunque. Così, domenica 14 maggio, dopo le 18.00, quando la partita tra Monza e Napoli sarà finità, la pasticceria Cafiero aprirà nuovamente i battenti. Lo farà esclusivamente per regalare le sue sfogliatelle: una a testa (vietato portare borse e vassoi!). Per farlo si farà aiutare da un laboratorio amico, dotato di quattro forni e di tutte le attrezzature necessarie a produrre sei quintali di prodotto.

Michele Cafiero, titolare della pasticceria e ideatore dell'iniziativa, ha chiesto la collaborazione di tutti: ci sarà un servizio di sicurezza privato, ma alle persone viene chiesto di rispettare le file, e di lasciare libero sul marciapiedi uno spazio per i passanti.

Dopo la "missione sfogliatelle", Michele e famiglia voleranno a Napoli. Impossibile stare lontani, quando la città intera festeggerà la fine del campionato!