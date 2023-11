Pasticcerie premiate dal Gambero Rosso: dove fare una pausa golosa vicino a Monza

Per una colazione o una merenda golosa, di tanto in tanto può valerne la pena prendere l'auto e fare qualche chilometro. Dove andare? In una delle migliori pasticcerie d'Italia secondo il Gambero Rosso. La tredicesima edizione della guida "Pasticceri e Pasticcerie di Gambero Rosso" ha visto l'ingresso di 60 nuovi indirizzi, guidati dalla Lombardia coi suoi 69 locali presenti nella guida.

Ad Abbiategrasso, Besuschio ha una storia che risale al 1845. Fondata su un'eredità storica centenaria e piena di passione, è guidata ora da Andrea, affiancato da Giacomo. In menù, evergreen come la Mela Tatin (sablè bretone, composta di mele e zenzero e millefoglie di mele), torte da forno, mousse, macarones, lievitati, cioccolati e creme spalmabili.

A Milano, Fusto è il regno di Gianluca Fusco. Prossimo a cominciare una collaborazione con il Bulgari Hotel di Knightsbridge (Londra), Gianluca ha creato la prima "pasticceria speak easy" in cui si entra citofonando. La regola? Lasciarsi sorprendere! Sempre a Milano, un'altra delle istituzioni premiate dal Gambero Rosso è Ernst K Knam. Che, per festeggiare, ha creato una monoporzione con mousse di zucca, gelèe di americano e ‘nduja, cremoso al cioccolato fondente Perù Pachiza 70% e marquise al cacao.

Infine, a Milano, Alessandro Servida è una sorta di "rockstar della pasticceria". Ospite di diverse trasmissioni televisive, ha inaugurato una pasticceria contemporary ricca di torte, mignon e monoporzioni.