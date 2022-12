Il percorso emozionale tra gli alberi illuminati: un tuffo nell'incanto della luce e nella natura

Per poter fare questa meravigliosa esperienza sensoriale, unica nel suo genere, bisogna arrivare a Bellagio, la perla del Lario, che dista circa un'ora di macchina da Monza, passando per la passando per SS 36 del Lago di Como e dello Spluga e prendendo poi la SP583.

Qui a Bellagio, la Perla del Lario, una nuova attrazione sorprenderà i visitatori fino all’8 gennaio. È stato creato un percorso di illuminazione artistica nel bellissimo ambiente naturalistico del Parco cittadino Martiri della Libertà, dove si raccolgono specie botaniche da tutto il mondo, con l’installazione luminosa Living Trees/ Frames of Nature.

Un percorso emozionale che accompagna i visitatori attraverso il parco con giochi di luce e di colori a tema Acqua e Fuoco: il blu dell’acqua, l’elemento naturale che isola la comunità e al contempo la unisce, come via d’acqua, alle comunità attigue, si mescola al rosso del fuoco, che rappresenta l’ardore della società bellagina, i rapporti, gli scambi, le emozioni, la cultura, le storie.

Un risultato unico che interpreta al meglio l’originalità del territorio, un tuffo nella luce e nella natura di Bellagio. Living Trees/ Frames of Nature è la prima installazione del progetto Storie di Bellagio, un’avventura narrativa, intrapresa dall’associazione PromoBellagio, che sottolinea con esperienze di luce gli spazi, gli angoli, gli scorci più belli del borgo e delle sue frazioni. Un progetto in continua crescita ed espansione, che coinvolgerà cuori e menti degli abitanti di Bellagio, dei suoi frequentatori e dei turisti, che avranno la possibilità di immergersi in storie, vicende e scene del passato.

Dato il forte radicamento con il territorio, Ia scelta dei partner creativi ed esecutivi del progetto è ricaduta su M&T Marketing e Como Lighting che hanno ideato un’installazione rispettosa dello spazio urbano e dell’ambiente grazie a elementi illuminotecnici made in Como, a basso consumo, con tecnologia led di ultima generazione. È organizzata da Promobellagio, associazione degli operatori turistici di Bellagio. Maggiori informazioni.