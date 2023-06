Arriva a Monza il più grande percorso a ostacoli gonfiabili d'Europa

Il 30 settembre, all'Autodromo Nazionale di Monza, arriva Bulky Games.

Il percorso, lungo 5 chilometri, permetterà di cimentarsi in 12 ostacoli tra scivoli extralarge, piramidi giganti e palloni rimbalzanti, attrazioni motorizzate e altre con l'acqua, per saltare, rimbalzare e scivolare tra risate e adrenalina.

Per partecipare alla "gara", senza cronometro, è necessario acquistare il biglietto (in vendita a partire dal 28 giugno). L'area verrà aperta alle 9.00 del 30 settembre, alle 9.45 comincerà il riscaldamento a gruppi con dj e istruttore, mentre dalle 10.00 alle 14.00 saranno programmate le partenze a intervalli di 15 minuti. Quanto tempo prevede per il percorso? Circa un'ora e mezza, riscaldamento incluso.

Ai partecipanti, che dovranno avere più di 16 anni, verranno dati una maglietta, acqua durante la corsa e uno spuntino al termine. E, una volta finita la competizione, ci saranno foodtruck e bar per rifocillarsi.