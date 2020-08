Una serata lontano da Monza, ascoltando un pianoforte che galleggia sul lago

Se vuoi vivere una serata diversa, senza allontanarti troppo da Monza, l'1 settembre parti in direzione lago di Como.

Qui, il compositore comasco Alessandro Martire, suonerà il suo pianoforte su di una piattaforma galleggiante. Il concerto (dal titolo "Floating moving concert") si terrà di fronte a Villa del Balbianello, a Tramezzina, e sarà trasmesso in mondovisione grazie a dice.fm. Il biglietto per assistervi costa 6 euro e può essere acquistato qui: una notifica segnerà l'inizio della diretta, prevista per le 18.00.

Martire suonerà per circa 25 minuti brani del suo ultimo album "Share the world". La "zattera" sulla quale si esibirà sarà trainata da un motoscafo completamente elettrico. "La scelta di un motore elettrico aiuta ad evitare interferenze audio durante le performance dal vivo, garantendo al contempo uno splendido progetto culturale eco-sostenibile" ha spiegato l'artista sulla pagina Facebook Lej Festival.