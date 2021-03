Cosa portare in tavola a Pasqua, all'insegna della tradizione

Dai primi della tradizione all'agnello e capretto, fino alla milanesissima colomba, cosa portare in tavola per Pasqu il Lombardia

Quando finalmente la pandemia scomparirà, il lunedì di Pasquetta tornerà l'"obbligo" della gita fuori porta, della scampagnata o della grigliata con gli amici. Covid oppure no, però, la tradizione vuole che la domenica di Pasqua la si trascorra in famiglia. E che si prepari un pranzo a base di piatti tipici. Da nord a sud, ogni regione italiana mette in tavola le proprie tradizioni culinarie pasquali. Lombardia compresa.

I piatti della Pasqua brianzola

Quali sono i piatti pasquali di Monza e dintorni? Cominciando dal principio, abbiamo antipasti principalmente d'origine contadina: uova sode, affettati vari (prevalentemente salumi regionali), torte salate. Molto diffuse sono le composizioni di verdure: asparagi, zucchine, carciofi e l’uovo, vero protagonista della Pasqua.

Per quanto riguarda i primi, la Lombardia serve in tavola diversi primi a seconda della provincia, dalle lasagne di verdure ai casoncelli, fino ai ravioli di carne. Per i secondi la tradizione impone carni giovani come l’agnello e il capretto, cucinati in modi diversi. Arrosto oppure in casseruola, in entrambi i casi l'agnello lo si aromatizza con erbe e verdure. Nelle valli bergamasche o in Valtellina si preferisce invece il capretto, insieme ad insalate di erbe spontanee.

E il dolce? Senza dubbio la colomba, inventata proprio a Milano negli anni '30 dall’azienda Motta. Buonissima di pasticceria, fatta in casa avrà un sapore ancor più speciale. Un altro dolce tipicamente pasquale riguarda la provincia di Como, ed è la resca. La tradizione vuole che all’interno del suo impasto venga inserito un ramoscello d’ulivo. Chiaramente, come succede in tutta l’Italia, anche in Lombardia non possono mancare le uova di cioccolato. Che ci siano bambini oppure no.