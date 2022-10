La piccante discussione che si è accesa in una città della Brianza

Sui social, specie nelle pagine Facebook dedicate alle singole città, si accendono spesso discussioni tra i cittadini. Si tratta per la maggior parte delle volte di scambi di opinione su aspetti incentrati sulla vita in città, le scuole, i parcheggi, la raccolta rifiuti e quanto possa essere utile per la vita quotidiana dei cittadini. Ogni tanto qualcuno esce fuori con domande particolari. È il caso di un membro del gruppo Facebook Sei di Lissone se... che, qualche ore fa ha pensato di domandare ai suoi concittadini un parere su un argomento piccante. Scrive: "Buona serata a tutti. Cosa ne pensate dello scambio di coppia?". La domanda, postata meno di 12 ore fa, ha attirato l'attenzione di molti e il dibattito è cominciato. In molti la buttano sullo scherzo e sdrammatizzano: " Si fa fatica a stare in una figuriamoci in due..", oppure "L importante è che poi non mi restituisca la stessa...". Ci sono altrettante persone contrarie che vedono in questa pratica qualcosa di "schifoso" e avvilente. Ma, attenzione, abbiamo anche chi, tutto sommato, non ci trova nulla di male e dice che ognuno, se c'è il consenso di tutti, è libero di fare ciò che vuole. "Tutti a giudicare, scrivono, poi fanno i mariti e le mogli cornute e cornuti. Cosa cambia? Almeno si è consenzienti". La discussione è appena iniziata nel gruppo di Lissone e si sta scaldando sempre di più...